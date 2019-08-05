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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Discovery 100' etkinliği - İZMİR

'Discovery 100' etkinliği - İZMİR

"Discovery 100" etkinliği - İZMİR - Akademisyenlerden ve yatırımcılardan görüntüler - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın konuşması - Sunumdan görüntülerİZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile uluslararası melek yatırım ağı MaQasid Angel Investors Network (MAIN), ortaklığında düzenlenen "Discovery 100" etkinliği, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılımıyla yapıldı.

Tors Yatırımcı Uluslararası 

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