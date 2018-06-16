Bakan Özlü: “Ekonomide 7.4, sanayide 8.9 oranında büyüdük’’

-BAKANIN KARŞILANMASI

-BAKAN ÖZLÜNÜN KONUŞAMALARI

-DETAY



( DÜZCE ) DÜZCE



- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,Türkiye’nin hızla büyüdüğünü belirterek ekonomide 7.4 oranında sanayide ise 8.9 oranında büyüdüğünü belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca’da Bayramlaşma törenine katılarak seçmenlere yönelik bu güne kadar 16 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bakan Özlü, Akçakoca’da kalabalık halk topluluğu tarafından karşılandı. Bakan Özlü, Türkiyenin hızla büyüdüğünü bu büyümeye destek verilmesini istedi. Bakan Özlü, AK Parti Türkiye’de bir çok seçimleri kazandığını ve çok önemli bir seçime gidildiğini ifade ederek ’’Biz Cumhur İttifakı ile seçimlere gidiyoruz. Bu ittifak değerler ittifakıdır. İttifakımızın içinde MHP ve BBP de vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ittifakın omurgası vardır. Bu omurgası ana ekseni tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek develttir. Ana değerimiz bu dur. 7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğuda hendek kazanlar bomba atanlar. Polis ve jandarmamızı şeht edenleri, çok şükür dik duruşumuzla hepsini temizledik,pırıl pırıl oldu. Ülkemizde başarılı olamayan terör örgütleri, ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak istediler,En sonunda Afrinede giderek orayı da temizledik. Orasıda tertemiz pırıl pırıl oldu temizledik’’ dedi.

Türkiye’nin sağlam temellere oturduğunu belirten Faruk Özlük, ’’Bakınız Türkiye’de Ekonomimiz geçen yıl 7.4 büyüdü, bu yılda ilk çeyrekte yüne 7. 4 büyüdü. Sanayide ise büyümemiz 8.9 oranında olmuştur. Sanayicimiz üretiyor ve vatandaşlarda alım gücüyle evlerine her türlü cihazları alıyorlar. Bakınız 2002 yılında Türkiye’de 7 bin traktör varken, 2017 yılında ise bu sayı 73 bin olmuştur. Türkiye’de 2002 yılında 90 bin otomobil varken, 2017 yılında otomobil sayımız 722 bin olmuştur. Yani 8-10 kat artmış halka yansımış, dolayısıyla Türkiye büyüyor. İnşallah 24 Hazirandan sonra daha fazla büyüyecek yeni sistem hızlı büyümeyi ön görüyor’ diye konuştu.



