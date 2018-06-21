Bakan Özlü: 'Antarktika kıtası üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi olacağız' - ANKARA
Bakan Özlü: "Antarktika kıtası üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi olacağız" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (11)"Türk bilim insanlarının çalışmalarına farklı bir boyut getirecek. Bir derinleşme ve bir zenginleşme getirecek. Antarktika kıtası üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi olacağız"