Adanalı öğrenciler robotlarıyla teknoloji devi Çin'i fethetti

-Ödülden detay görüntüler

-Abdurrahman Gündeşlioğlu ile röportaj

-Muhammet Yılmaz ile röportaj

-Deniz Gündeşlioğlu ile röportaj

-Onur Ata Özyiğit ile röportaj

-Çin'deki yarışmadan görüntüler

-Seremoni görüntüleri



( ADANA ) - "Blue Planet" temalı yarışmada Adanalı ortaokul öğrencileri 56 takım arasından üçüncü oldu ADANA



- Tüm imkansızlıklara rağmen 4 yıldır üzerinde çalıştıkları Ally (Müttefik) isimli robotla Çin'de düzenlenen turnuvaya katılan Çukurova Vakıfbank Ortaokulu'nun 15 yaşındaki öğrencileri, ülkeye 3'üncülükle döndü. Adana'da uzun yıllardır okuldaki öğretmenleriyle robotik ve kodlama üzerine çalışmalar yapan Çukurova Vakıfbank Ortaokulu'nun 15 yaşındaki öğrencileri Deniz Gündeşlioğlu ve Onur Ata Özyiğit, Çin'in Guangzhou kentinde 7 Aralık Cuma günü düzenlenen MakeX Robotic Competition’da Tükiye'yi temsil etti. "Blue Planet" (Mavi Gezegen) temalı yarışmada "XSun Team" adlı takımıyla Özyiğit ve Gündeşlioğlu, çevreci robot Ally (Müttefik) ile 21 ülkeden 350 takım ile şampiyonluk yarışı verdi.Yarışma kapsamındaki turlarda başarılı bir şekilde yükselen XSun Team, final grubunda Bursa'dan katılan diğer Türk ekibi Makersteam ile ikili ittifak görevini yerine getirerek tam puan aldı. Yarışma kuralları gereği zaman sıralamasında saniye farkıyla tam puan alan diğer iki Çin takımının gerisinde kalan Türk ekibi, yarıştıkları "Blue Planet Junior High School" kategorisinde, 56 takım arasından 3'üncülüğü elde etmeyi başardı. Dünya 3'üncüsü proje üzerinde 4 yıl çalıştılar Yarışmaya katılacakları projeyi ve çalışmalarının hikayesini aktaran Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdurrahman Gündeşlioğlu, projenin üzerinde 4 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Yarışmaya hazırlanırken çok zor ama keyifli günler yaşadık. Hafta sonları ve hafta içi akşamları çocuklarımızla birilikte kodlama eğitiminin devamını getirdik. Sadece robotik anlamda değil, bilinçlendirme anlamında da güzel bir çalışma oldu. Çalışmalarımızın bir bölümünü teknoloji ve tasarım sınıfında, kısıtlı alan ve bütçeyle yaptık. Bir bölümünü de şu an oluşturmaya çalıştığımız robotik kodlama sınıfında yaptık" dedi.

"Tek hayalimiz robotik kodlama sınıfımızın olması" Şu anda robotik kodlama sınıflarının olmadığını ancak bunun tek hayalleri olduğunu ifade eden Abdurrahman Gündeşlioğlu, "Robotik kodlama sınıfını kendi imkanlarımızla oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım sadece bizim okulumuz değil, ülkedeki tüm okullarda bu imkanlar gelişir ve çocuklarımız çok daha iyi şartlarda, daha iyi yerlere gelebilirler" diye konuştu.

Kodlamaya yaklaşık bir yıl önce başladığını ve bu işin üzerine giderek kendini geliştirdiğini ifade eden öğrencilerden Deniz Gündeşlioğlu, "Projemiz, belirli sensörlerle çalışan ve belirlenen haritadaki görevleri tamamlayacak bir robot üretmekti. Çin'deki yarışmada ise bu görevleri en hızlı ve en iyi yapan takım kazanacaktı. Öncelikle robotun dizaynını hazırladığımız 2 aylık bir mekanik süreçten geçtik. Daha sonra yarışma başlayana kadar üzerinde çalıştığımız bir kodlama süreci oldu. Yarışmada dünya 3.'sü olduğumuz için çok sevindim. İleride de bu alanda ilerleyerek mekatronik mühendisi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Onur Ata Özyiğit ise aslında önemli olanın bir oyunu oynamak değil, o oyunu üretebilmek olduğunu belirterek, "Robotu kodlarken biraz zorlandık. Ancak deneme yanılma sonucunda başarılı olduk. Dünya 3.'sü olduğumuz için mutluyum. Diğer iki takım Çin takımlarıydı ve farklı ülkelerden sadece biz dereceye girebilmiştik. Türk Bayrağını orada dalgalandırmak, çok farklı bir duyguydu. Ben de ileride yazılım mühendisi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Muhammet Yılmaz ise geliştirdikleri robotun, çöpleri türlerine göre ayrıştırarak kendi kısımlarına koyma ya da temiz su kaynaklarını bulma gibi çevreyi güzelleştirebilecek görevleri yerine getirdiğini kaydederek, "Sonucu bekleyiş çok heyecanlıydı. Çünkü tam puan aldıktan sonra iş süreye kalmıştı. Aslında süre farkından dolayı şampiyonluğu kaçırdığımız için üzüldük ama yine de dünya 3'üncüsü olarak bayrağımızı orada dalgalandırmak gurur vericiydi" diye konuştu.



