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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zorlu Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi başladı

Zorlu Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi başladı

- Rallinin başlangıcından görüntü

Yarış Fabrika Tors 

-- araçlardan görüntü
-- Yarış parkurundan görüntü
-- Pilotlardan açıklama
-- Detay

- KOCAELİ

- Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi, fabrika çalışanları tarafından verilen start ile başladı.
Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi, İzmit’te bulunan 41 AVM içinden start aldı. AVM içine kurulan alanda Ford Gölcük fabrikası çalışanları tarafından verilen start ile başlayan rallide 60 araç, en iyi olmak için parkura çıktı. 2 gün sürecek olan yarışlarda 102 kilometresi özel etap olan 284 kilometrelik parkurda pilotlar en iyi olmak için mücadele edecek. Zorlu mücadelelere sahne olması beklenilen rallide Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarışacaklar.
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