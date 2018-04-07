Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası - ANTALYA

- Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası - Dalış yerine giden takımlar - Dalış için takımların hazırlanması ve başlangıç - Dalıştan görüntüler - TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Tunçalp konuşması - Balıkların tartılması - Ödül töreniZıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası - Şampiyonanın Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri eleme müsabakaları Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde yapıldıANTALYA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası'nın Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri eleme müsabakaları tamamlandı.Gazipaşa Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen eleme yarışlarına 7 takım 28 sporcuyla katıldı. Gazipaşa Yat Limanı'nda toplanan sporcular, teknelerle TSSF'nin belirlediği denizdeki parkura hareket etti. Parkura varılmasıyla hakem heyetinin işareti üzerine yarışmacılar ava başladı. Zıpkınla vurulan balıklar Cumhuriyet Meydanı'na getirilerek buradaki görevlilerce tartıldı. Tartma işleminin ardından bireysel sıralamada Muğla Fethiye Belediye Spor Kulübü'nden Serhan Dağhan birinci, Antalya Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları Hakan Ergün ikinci ve Kemal Uysal ise üçüncü olarak ilan edildi.Takım sıralamasında birinciliği Muğla Fethiye Belediye Spor Kulübü, ikinciliği Antalya Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü ve üçüncülü Muğla Bodrum Su Sporları Kulübü elde etti.Dereceye girenlere ödül ve madalyaları törenle verildi. TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Tunçalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, elemelerde dereceye girenlerin Türkiye finaline katılacağını söyledi.
Finalde dereceye girenlerin de Portekiz'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını anlatan Tunçalp, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.