Zeljko Obradovic: “İyi pozisyondayız ancak düzeltmemiz gerekenler var”



- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Euroleague’in ilk yarısı bitti ama unutmamalıyız ki 15 maçımız daha var. Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeylerde var” dedi.

THY Euroleague’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid’i 65-63 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic geçen sene final oynadıkları takıma karşı sahne aldıklarını belirterek, “Real Madrid’e karşı oynanan maçlar özeldir. Savunma olarak çok iyi başladık ilk çeyrekte. İkinci çeyrekte topu kullanırken sabırsız davrandık açık atışlarda ve 3 sayılıklardan sadece 15’te 3’ünü attık. Bu bizi çok zorlayan bir yüzde. Hücum açısından yeterli öz güvenli oynamadık. Madrid’in hücum şekli sizi top atmaya zorlayan şekilde bir sistem ve bu durumlarda skor üretmek çok zor oldu. İkinci çeyrekte maça başladığımız gibi oynamaya başladık ama sonra tekrar eski performansımıza döndük. Oyundaki tablo bu ve bunu iyi anlayıp çalışmamız gerekiyor. En güzel şeyde son iki dakikadaki reaksiyonumuzdu. Müthiş savunma oynadık ve topu da normal şekilde kullanmaya çalıştık. Maçı kazanmamızın en önemli sebebi hücum ribaundu. Son dakikalarda hem hücuma hem savunma açısından doğru şeyler yaptık. Datome’nin kullandığı top kazanmamıza sebep oldu. 6 saniyede Real Madrid’in çok iyi oyuncuları var ve atışlar üretebilirlerdi. Şut kullanmaya çalıştılar ama şans bizden yanaydı. Oyuncularımı reaksiyonları için tebrik ediyorum. Bizim mutlaka bize karşı savunma geliştiren takımlara nasıl oynamamız gerektiğini geliştirmemiz lazım. Euroleague’in ilk yarısı bitti ama unutmamalıyız ki 15 maçımız daha var. Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeylerde var. Daha fazla oyuncuların katkısına ihtiyacımız var. Çünkü sezon çok uzun ve şuana kadar as oyuncularımızdan eksik maçlar oynadık. Bugün olduğu gibi de herkes maçın sonuna kadar savaştı. Bugünkü taraftara destekleri için teşekkür ediyorum ve Daçka maçına davet ediyorum” diye konuştu.



