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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zehra Güneş: “Dünyanın en iyisi olmak istiyorum” Haberi

Zehra Güneş: “Dünyanın en iyisi olmak istiyorum” Haberi

Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş'in açıklamaları

- (Özel haber) İSTANBUL

Mel B Bild Şampiyon Irak 


- Dünya şampiyonu olan Vakıfbank’ın genç oyuncularından Zehra Güneş, dünyanın en iyi takımında oynadığını söyleyerek “Dünyanın en iyisi olmak istiyorum” dedi.
Zehra yaşanan şampiyonluk için de, “Bize bırakılan başarı bayrağını böyle taşımak büyük guru verici” diye konuştu.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda 3. kez Dünya şampiyonu olan Vakıfbank’ta orta oyuncusu Zehra Güneş, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın en iyi takımında oynadığını belirten Zehra Güneş, “Bizim için mükemmel bir duygu. Bize bırakılan başarı bayrağını böyle taşımak gurur verici. Bize verilen şansı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Altyapıdan gelen arkadaşlarım adına bize verilen şans için teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı. “Başarıya aç bir takımız” Altyapıdayken kaldırılan kupaların hayalleriyle büyüdüklerini belirten Zehra, “Dünyanın en iyi ortalarından biri olmak istiyorum. Biz başarıya aç bir takım gibi çalışıyoruz. Bu hayalimin peşinden gitmek istiyorum. Bize altyapıda başarı aşılanıyor. Biz altyapıdayken, A takımın kaldırdığı kupaların hayalleriyle büyüdük” dedi.
Dünya şampiyonu olan bir takım oyuncusunun hedefinin ne olabileceği sorusunu yanıtlayan genç sporcu, “Vakıfbank’ta çok mutluyum. Olabildiğimiz en iyi takımda oynuyoruz. Takım arkadaşlarımın desteklerini çok hissediyorum. Genç olarak bazen moral olarak maç içinde düşebiliyorum ama takımdan büyük destek alıyorum. Kelsey Robinson bana çok destek oluyor. Tüm takım arkadaşlarım dünyanın en iyi oyuncuları” dedi.

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