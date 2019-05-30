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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yunanistan Milli Futbol Takımı maç öncesi son çalışmasını yaptı - ANTALYA

Yunanistan Milli Futbol Takımı maç öncesi son çalışmasını yaptı - ANTALYA

- Yunanistan Milli Futbol Takımı oyuncularının sahaya çıkması - Oyuncuların düz koşu yapması - Oyuncuların ısınma hareketleri yapmasıANTALYA (AA) - Antalya 'da özel maçta bugün Türkiye ile karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.Hollanda kampını tamamlayıp, dün akşam saatlerinde uçakla Antalya 'ya gelen Yunanistan Milli Takımı'nda futbolcular, karşılaşma öncesi Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör Angelos Anastasiadis yönetiminde çalıştı.İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. İdman sırasında teknik direktör Anastasiadis de futbolcularla koştu.Türkiye - Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Nani Rektör 

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