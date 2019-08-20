Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Takım oyuncularının bir araya gelmesinden görüntü

Hafta Sonu 

-Antrenmandan farklı planlarda detay

- DENİZLİ

- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını tecrübeli teknik adam Yücel İldiz gözetiminde yaptı. Teknik ve kondisyon hazırlıklı yapılan antrenmanda futbolcuların hayli neşeli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığı antrenmanda kart cezalısının da bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kadıköy'de Gol YağmuruKadıköy'de Gol Yağmuru
Başakşehir YıkıldıBaşakşehir Yıkıldı
Trabzon Buruk BaşladıTrabzon Buruk Başladı
Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!
Denizlispor-Galatasaray Maçından KarelerDenizlispor-Galatasaray Maçından Kareler
Liverpool - Chelsea Maçından KarelerLiverpool - Chelsea Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı