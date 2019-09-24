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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yücel İldiz: 'Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız'

Yücel İldiz: 'Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız'

Yücel İldiz'in açıklamaları

Hafta Sonu Katar Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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- Yücel İldiz: "Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız" DENİZLİ

- Yarın Türkiye Kupası'nda Hacettepe ile karşılaşıp, hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, haftayı kayıpsız geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

Yarın Hacettepe kupada, cumartesi günü ise ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor'un tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz, iki karşılaşma öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sezon başından beri söylediklerinin olduğunu ifade eden İldiz, "Her gün bunun üzerine katarak gitmemiz gerekiyor. Açık söylemek gerek. Takımın verdiği mücadele, aldığımız puanlardan memnunuz tabi. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Konyaspor maçının ikinci devresi dışında, oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil. Onun dışında her müsabakanın üzerine katarak gitmeye çalışıyoruz" dedi.
Çok zorlu müsabakalar oynadıklarını hatırlatan İldiz, "Her müsabakadan alnımızın akı ile çıktığımızı düşünüyorum. Bu hafta zorluk derecesi yüksek bir hafta. Yine elimizden geldiğince, bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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