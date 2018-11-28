Yücel İldiz: “Bu duruma gelmek için hep birlikte 24 saatimizi verdik”

--Yücel İldiz'in açıklamaları



- - Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- “Kulüpteki kaos ortamını toparlamak hiç kolay değildi” DENİZLİ



- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, göreve geldiği günlerde kulübün bazı sıkıntılar içinde olduğunu belirterek, “Kulüpteki kaos ortamını toparlamak ve hayata geçirmek hiç kolay değildi. Hep birlikte 24 saatimizi buraya verdik. Başarıya ulaşmak için bazı zorlukların üstesinden gelmek gerekiyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana dizinde ağrı bulunan Burak Çalık katılmazken, Cihan ve Saddar da takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Yücel İldiz, ligde her hafta işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, “Bu hafta yine son derece zorlu bir maç oynayacağız, Balıkesirspor’un aşağıda gibi göründüğüne bakmayın çok önemli bir kadrosu ve iyi bir hocası var. Bir iki maç alsa play-off’un içerisinde yer alacak, bu bütün takımlar için geçerli” dedi.

“En iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız” Başarının kazanılması için zorlukların üstesinden gelmek gerektiğini vurgulayan İldiz, “Balıkesir maçına bu koşullar içerisinde hazırlanıyoruz. Şu anda Kibong cezalı, Burak Çalık’ın biraz rahatsızlığı var. Ufak tefek arızalarımız var ama hafta sonuna kadar hepsini iyi edip sahaya çıkıp en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız” diye konuştu.

“Kulüpte ciddi sıkıntılar vardı” Göreve geldiğinde kulüpte ciddi bir kaos ortamı olduğunu ancak bunun aşıldığını belirten başarılı teknik adam, “Oyuncu idmana çıkmamış, yönetim kurulu ile oyuncu arasında veya teknik heyetle oyuncu arasında bir kopukluk vardı. Bütün bunları toparlamak ve hayata geçirmek hiç kolay değildi. Buradaki personelde biliyor, 24 saatimizi buraya verdik” ifadelerini kullandı.

