Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yücel İldiz: “2-3 nokta transfer yapmaya çalışacağız”

Yücel İldiz: “2-3 nokta transfer yapmaya çalışacağız”

Yücel İldiz açıklama

İstanbulspor Devre Arası Transfer Dönemi Rektör Basın Mensupları 

-Antrenman ve takım oyuncularından detay

- DENİZLİ

- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, devre arasındaki transfer dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, “2-3 ciddi nokta transfer yapmaya çalışacağız. Tabi bu konuda da 2-3 arkadaşımız ile yollarımız ayrılabilir ve bu gayet doğaldır” dedi.
Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısının kapanış maçında 21 Aralık Cuma günü İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, devre arasında açılacak transfer dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Transferler konusunda kulüp yönetimi ile hemfikir olduklarını ifade eden İldiz, “Kadro konusunda daha öncede söylemiştim genel olarak bu kadro ile lig sonuna kadar gideceğiz. Bu kadro içerisinde takviye yapmak istediğimiz net bir şekilde, hatta sayı da verebilirim. Bizim sadece nokta transferlere ihtiyacımız var ve bu konuda da yönetim kurulu ile hemfikiriz. Genel olarak kamuoyuyla da hem fikiriz, belki 3 olur, 4 olur, giden gelen bir sirkülasyon olur ama çok anormal bir değişiklik söz konusu olmaz ana kadroda. Tabii idari konuları ben çok bilmiyorum ama sonuç olarak transfer konusunda bütün hazırlığımız tamam. Ama biliyorsunuz kulüplerde her şey idare ile kaydedilir. İdarenin vereceği olanaklar çerçevesinde bizim her şeyimiz hazır” diye konuştu.
İldiz, 'Hangi mevkilere transfer söz konusu?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı