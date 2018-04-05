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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Yönetim kurulunda 72 kişi olacak' - İSTANBUL

'Yönetim kurulunda 72 kişi olacak' - İSTANBUL

"Yönetim kurulunda 72 kişi olacak" - İSTANBUL - Basın toplantısından detaylar - Galatasaray Kulübünün başkan adayı Ali Fatinoğlu'nun açıklamaları"Yönetim kurulunda 72 kişi olacak" - Galatasaray Kulübünün başkan adayı Ali Fatinoğlu: - "Projelerimiz hazır. İlk olarak kulübün varlıklarını ve gayrimenkullerini sahipleneceğiz" - "Gelirleri ve taraftar sayısını arttıracağız. Giderleri düşüreceğiz ve Galatasaray'a yakışır bir düzen kuracağız. Bireysel yönetim şekli yerine biz diyen anlayışla yola çıkacağız" - "Galatasaray'a zor günde el attık. Yeterli imzanın 2 katını topladık. Ama 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra üyelerden yeniden imza toplayacağız"İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün mayıs ayında gerçekleştirilecek kongresinde başkanlığa aday olan Ali Fatinoğlu, seçilmeleri halinde yönetim kurulunun 72 kişiden oluşacağını söyledi.

Fatinoğlu, Yenibosna'daki Gorrion Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Liste çalışmalarına 2 yıl önce başladıklarını ve genel kurul üyeleriyle görüşme halinde olduklarını belirten Ali Fatinoğlu, "Projelerimiz hazır. İlk olarak kulübün varlıklarını ve gayrimenkullerini sahipleneceğiz. Florya ve Riva satıldı. Mecidiyeköy'de yapılan otelden 2 yıldır gelir yok. Galatasaray adası moloz yığınları içinde. Antrenman tesisleri Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak. Kemerburgaz'daki tapu konularına kadar geniş kapsamlı araştırma yapıyoruz." dedi.
Galatasaray'ın uluslararası şirket yapısında olduğunu aktaran Fatinoğlu, "Tek kişiyle yönetilme durumu Galatasaray'ı küçültür. Yönetim kurulunda 72 kişi olacak. Aramıza eski yönetimlerde yer almış arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. Aktif bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın dünyada isim yapmış önemli kulüpler arasında yer aldığını vurgulayan Ali Fatinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyanın her yerinde Galatasaray taraftarı var. Müslüman ülkelerdeki futbolseverlerin yüzde 85'i Galatasaray'ı destekliyor. Gelirleri ve taraftar sayısını arttıracağız. Giderleri düşüreceğiz ve Galatasaray'a yakışır bir düzen kuracağız. Galatasaray'ın dünya markasına yakışır bir şekilde yönetilebilmesi için bir proje grubu kuracağız. Bireysel yönetim şekli yerine biz diyen anlayışla yola çıkacağız." diye konuştu.
- "Yeniden imza toplayacağım"Ali Fatinoğlu, 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra başkan adaylığı için yeniden imza toplayacağını kaydetti.
Adaylığını açıkladığı dönemde Galatasaray'ın lider olmadığını ifade eden Fatinoğlu, "Galatasaray'a zor günde el attık. Yeterli imzanın 2 katını topladık. Genel kurul üyeleri, bu imzaları kulübü doğru yöneteceğimize inandığımız için attı. Bu güç ve moralle yola çıktım. Ama 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra üyelerden yeniden imza toplayacağız. Destek veren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray Futbol Takımı'nın yoluna başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Fatinoğlu, "Hocamız takımı şampiyon yapacak. Şampiyonluğa giden yolda karışıklık olmaması için sportif kararları son anda açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Adayı Basın Toplantısı Gayrimenkul Uluslararası Genel Kurul 

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