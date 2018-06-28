Yevgen Murzin: “Cedi Osman ve Wilbekin çok büyük katkı sağladı”

-- Ukrayna Milli Takımı kaptanı Kravtsov, açıklaması



- - “Türkiye’nin savunması bizden daha etkili oldu”- Ukrayna Milli Takımı Kaptanı Kravtsov: “En büyük problemimiz kilit oyuncularımız Gladyr ve Jeter’ın dün takıma katılmaları oldu” ANKARA



- Ukrayna Başantrenörü Yevgen Murzin, Türkiye mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibi kutladığını belirterek, "Son maçımızdan bu yana farklı olan Cedi Osman ve Wilbekin çok büyük katkı sağladı" dedi.

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı, taraftarı önünde Ukrayna’yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 80-66 mağlup etti. Ukrayna Başantrenörü Yevgen Murzin, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Murzin, Türkiye’nin iki oyuncusunun büyük katkı sağladığını aktardı. Murzin, “Türkiye Milli Takımı'nı kutlamak istiyorum. Son maçımızdan bu yana farklı olan Cedi Osman ve Wilbekin çok büyük katkı sağladı. Çok büyük fark oluşturdular” dedi.

Türkiye Milli Takımı'nın savunmasının etkisi ile maçı kaybettiklerini söyleyen Murzin, şöyle devam etti: “Biz maça iyi başladık. 1. çeyrekte her şey istediğimiz gibi gidiyordu. 2. çeyrekte Türkiye agresifliğini artırdı ve öne geçti. Biz geriye düştükten sonra agresifliğimizi ve oyun kontrolümüzü yitirdik. Özellikle 2. periyot maçın kırılma anıydı. Türkiye’ye 36 sayı atma şansı verdik. Bu da maçı kıran nokta oldu ve toparlayamadık. Türkiye’nin savunması bizden daha etkili oldu. Biz 2. çeyrekten itibaren savunmada varlık gösteremedik.” Ukrayna Milli Takımı kaptanı Kravtsov, maçın değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “Bu maçın kazanını grupta birinci olacaktı. 2. çeyreği çok kötü bir şekilde geçirdik. Bütün dengemizi altüst etti. En büyük problemimiz kilit oyuncularımız Gladyr ve Jeter’ın dün takıma katılmaları oldu. Bunlar geç katılınca bizde ister istemez adapte olamadık.”

