Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank basketbol maçının ardından - GİRESUN
- Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kandemir'in açıklaması - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti'nin açıklamasıGİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 23. haftasında kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı 97 - 90 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, kazanmaları gereken bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ise, maçın başından sonuna kadar Yeşilgiresun Belediyespor'un ritim yakalamasına izin verdiklerini belitti.