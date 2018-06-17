Yeni Malatyaspor Olağan Mali Genel Kurulu - MALATYA
- Olağan Mali Genel Kuruldan görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması - Yeni Malatya spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in konuşmasıYeni Malatya spor Olağan Mali Genel Kurulu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:"Hep beraber Malatya spor'un başarısı için koşturmamız lazım" - Yeni Malatya spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"Yeni Malatya spor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Allah bizi mahcup etmedi, 43 puanla ligi çok iyi bitirdik. Bundan sonra da daha üst seviyelere çıkmak istiyoruz"MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatya spor'un olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Battalgazi Belediye binasındaki toplantı salonunda düzenlenen yıllık olağan mali genel kurulunda yaptığı konuşmada, demokrasinin tüm kurumların içerisine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yeni Malatya spor'un tarihi ve bugünlere gelmesinde yaşadıklarını anlatan Çalık, takımın bu kadar başarılı olacağını o dönem düşünmediğini ifade etti. Çalık, daha sonra takımın adım adım başarılara imza atmaya başladığını aktararak, taşın altına elini koymanın zorlu bir iş olduğunu kaydetti. Yeni Malatya spor'un başkanı ve yönetiminin elini taşın altına koyduğunu dile getiren Çalık, "Mevcut yönetimin başarıları bizim Yeni Malatya spor'a verdiğimiz destekle her defasında bir üst lige çıkışı bizi memnun, mutlu etti." diye konuştu. Malatya spor'un ortak noktaları olduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:"Makamlar gelip geçecek, şahıslar değil kurumlar baki olandır. Malatya sporumuzu güçlendirmemiz için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Düşünün ki bir yönetim 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den de Süper Lig'e üç sene üst üste lig değiştiriyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarının daha üstünü hedefleyenler varsa bütün arkadaşlar koltuklarında yerlerini vermeye hazırdır. Ama başarıyı hep birlikte alkışlamamız lazım. Hep beraber Malatya spor'un başarısı için koşturmamız lazım. Biz koşturduk, sizler de koşturmaya devam edin. AK Parti hükümetleri olarak spora çok büyük destek verdik. Malatya 'ya yeni bir stadyum kazandırdık. Eski stadın yerini de millet bahçesi haline getiriyoruz. Her türlü spora desteği kendimize görev bildik. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan koruyacak en önemli alan spordur. Spor için her alana ayrı ayrı destek vermek görevimiz. Sporu birlikte beraberce omuzladık yürüdük, bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz." - Gevrek: "Daha üst seviyelere çıkmak istiyoruz"Yeni Malatya spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise mali konularda Türkiye'deki futbol takımlarının ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Mali sıkıntılarla Süper Lig'e çıktıklarını anlatan Gevrek, takımlarını borçsuz hale getirmenin hesabını yaptıklarını ifade etti. Gevrek, takım olarak 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatarak, bunların kolay olmadığını, mali anlamda da ciddi mücadelelerinin olduğunu kaydetti. Büyük bütçeli takımlarla mücadele ettiklerini belirten Gevrek, "Geçen yıl Süper Lig'e çıktık ve bu lige çıkarken de bütçesi az olan kulüplerden bir tanesiydik. 13 milyon bütçeyle Süper Lig'e çıktık. Şampiyonluk primleri vardı. Süper Lig'e 10 milyon bir borçla girdik. Süper Lig'de de bu sezon hem sportif hem de mali olarak çok iyi gittik. Ancak Türkiye'de maalesef bir kur yükselişi oldu. Bundan dolayı da Yeni Malatya spor olarak 14 milyon küsur lira gibi bir farkımız oldu. Bununla beraber 4 yılda tesisler ve altyapıda şimdiye kadar 7,5 milyon lira harcama yaptık. İnşallah bundan sonra da hem altyapıda hem tesisleşme anlamında buralara mutlak bütçe ayırmamız lazım." diye konuştu. Gevrek, eleştiriye açık olduklarını ancak yalan söyleyerek, iftira atarak eleştiriyi kabul edemeyeceklerini bildirerek, "Mücadelemiz sürecek. Yeni Malatya spor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Allah'a bizi mahcup etmedi, 43 puanla ligi çok iyi bitirdik. Bundan sonra da daha üst seviyelere çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Borç 23 milyon liraKonuşmaların ardından olağan mali genel kurulda takımın borcu açıklandı.Buna göre Yeni Malatya spor'un 2017 - 2018 sezonunda gerçekleşen gelirinin 104 milyon 540 bin lira, giderinin ise 104 milyon 540 bin lira, borcunun ise 23 milyon lira olduğu kaydedildi. Bu borcun 17 milyon 696 bin lirasının ise banka borcu olduğu belirtildi.Yeni Malatya spor'un 2018 - 2019 sezonu için tahmini bütçe geliri 135 milyon lira, tahmini bütçe gideri ise 135 milyon lira olarak kabul edildi.