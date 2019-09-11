Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - MALATYA

- Yeni Malatya spor antrenmanından görüntüler Yeni Malatya spor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarıMALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatya spor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Moryke Fofana ile milli takımlarında bulunan Issam Chebake ve Teenage Hadebe antrenmana katılmadı.Hafif sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı koşu yaptı.İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.

Bild Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Moldova - Türkiye Maçından KarelerMoldova - Türkiye Maçından Kareler
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı