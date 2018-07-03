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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'da gündem transfer

Yeni Malatyaspor'da gündem transfer

- ANTRENMAN GÖRÜNTÜSÜ

Rektör 

-- EROL BULUT RÖP
-- DETAYLAR

- - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- “Topuk Yaylası kampında yeni transferlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz” BOLU

- Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor yeni sezon çalışmalarına Bolu’da devam ediyor. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Teknik Direktör Erol Bulut, “Topuk Yaylası kampında yeni transferlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Malatya’da başladığı yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Kampta 20 oyuncuyla birlikte olduklarını söyleyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bolu kampının ardından çalışmalarına Topuk Yaylası’nda devam ettiklerini belirterek, “Ayın 25’inde sezonu açtık. 5 günlük bir çalışmamız oldu Malatya’da. Bir günlük izinden sonra Bolu kampına geldik. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 16 futbolcu ve 4 kalecimiz var. Birkaç yabancımız 1-2 gün içerisinde bize katılacak. Yeni yapacağımız transferler var. 1-2 transfer yaptık. Birisi Alexsic, birisi de Ahmet Yıldızoğlu. Topuk Yaylası kampında yeni transferlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.
“Neye ihtiyacımız varsa ona göre transfer yapacağız” Yapılacak transferler hakkında takımının ihtiyacına göre belirlemelerin yapılacağına dikkat çeken Bulut, “Neye ihtiyacımız varsa ona göre transfer yapacağız. Şu an iki transfer yaptık. Bu ikinin dışında 5 transfer daha olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Bunu henüz belirlemedik. Yerli futbolcumuz olması gerekiyor, onun da üzerinde duruyoruz ama maalesef istediğiniz futbolcuları bulamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Sözleşmesi olan futbolcular var. O yüzden yerli transfer de olacak, yabancı transfer de yapacağız” diye konuştu.
“İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç maçımız olacak” Çalışmalar kapsamında hazırlık maçları yapacaklarını da belirten Bulut, “Bir maçımız ayın 6’sında diğeri 10’unda olacak. Rumen birinci lig takımları ile olacak maçlar. İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç maçımız olacak. Ama diğer takımlar henüz belli değil” şeklinde konuştu.

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