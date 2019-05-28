Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor camiası iftarda buluştu - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor camiası iftarda buluştu - İSTANBUL

- İftar davetinden görüntüler - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan detaylar - Başkan Gevrek ile röportaj - Yeni Malatyaspor camiası, İstanbul 'da düzenlenen iftar organizasyonunda buluştu - Sarı - siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek:"Hedefimiz ilk 6’da yer almaktı. Ligi 5. bitirdik. UEFA Avrupa Ligi’ne gidiyoruz. Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum"İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor camiası, İstanbul 'da düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi.Yeşilköy'deki Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen iftara, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sarı - siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra Malatyalı siyasetçiler, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı kazanan sarı - siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Hedefimiz ilk 6’da yer almaktı. Ligi 5. bitirdik. UEFA Avrupa Ligi’ne gidiyoruz. Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Bunu birlik ve beraberlik içinde başardık. Bir ve birlikte olursak daha güçlü oluruz, daha büyük başarılara imza atarız. Bugün İstanbul ’daki sivil toplum kuruluşları, iş adamlarımız, siyasetçilerimiz ile iftarda buluşuyoruz. Güzel bir tablo var."Göreve gelmelerinin 5. yılında hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktaran Gevrek, "Beş sene önce göreve geldiğimizden sonra çok şükür Allah bizi mahçup etmedi. Göreve ilk geldiğimizde 3 sene içinde Süper Lig’e çıkacağımızı söylemiştik. Başardık. Sonra 3 sezon içinde Avrupa’ya gitme hedefimiz vardı. İkinci senede bunu da gerçekleştirdik. Hedeflerimizi yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızla gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra Malatya’mızı daha güzel yerlere taşır ve en iyi şekilde temsil ederiz." diye konuştu.
Adil Gevrek, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını aktararak, "İnşallah tekrar aday olacağız. İnşallah kazanan Malatya olsun. Herkes başkanlığa aday olabilir. Bundan memnuniyet duyarım. Yeter ki Malatya’ya ve Malatya’nın birliği ve beraberliğine hizmet edecek arkadaşlar olsun. Hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek ve hizmet etmek için camiamızdan 3 yıl daha yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.İftarda konuşan Fikret Orman ise Malatyalıları takımlarına destek olmaya davet ederek, sarı - siyahlı ekibe UEFA Avrupa Ligi'nde başarı diledi.

Beraberlik Muhabir Haziran Ayı Sivil Toplum Genel Kurul 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe - Akhisarspor Maçından KarelerFenerbahçe - Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı