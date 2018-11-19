Yeni başkandan "modern pentatlon anketi" - ANKARA - Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır ile röportajANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı seçildikten sonra kendisini tebrik etmek için arayan spor insanlarının çoğunun modern pentatlonun branşlarını bilmediğine dikkati çekti.Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern pentatlonu, "her biri ayrı ayrı olimpik 5 branşın bir araya gelmesiyle oluşmuş spor dalı" şeklinde tanımladı.Çakır, başkanı olduğu dalın bünyesindeki branşlar nedeniyle antrenman temposunun çok yoğun olduğunu vurguladı.Modern pentatlon sporunu yapmanın maliyetinin de önemli olduğunu belirten Çakır, "Bu maliyet kulüp ve velilerimizi zorlayabiliyor. Bünyemizde ekipman itibarıyla yüksek maliyetli branşlar var. Devletimiz ve özel sektörden sağlayacağımız desteklerle kaynak oluşturmak istiyoruz. Modern pentatlon sporunun tüm toplumsal gruplara yayılmasını hedefliyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin 81 ilinde modern pentatlon yapılması ve kulüpler kurulması için projeler yürüteceklerini aktaran Çakır, şöyle devam etti:"İki hedefimiz var, hem uluslararası arenada başta olimpiyat oyunları olmak üzere madalyalar kazanmak, bayrağımızı dalgalandırmak yani dikey performans anlamında başarılı olmak hem de toplumumuzda modern pentatlonu daha bilinir hale getirmek. Daha fazla insanın modern pentatlonu bilmesi, yapması ve takip etmesi yani yatay gelişim adına da çalışmalarımız olacak." - Sporcu havuzuFederasyon Başkanı Çakır, Spor Genel Müdürlüğü ve geçmiş federasyonların çalışmalarıyla modern pentatlonda çok ciddi bir sporcu havuzu oluşturulduğunu söyledi.
Modern pentatlonda Türkiye'nin ilk kez 2016 yılında Brezilya'da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edildiğini hatırlatan Çakır, "Artık hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazanmak." dedi. Amatör spor branşları için olimpiyat madalyasının yerinin ayrı olduğunu ifade eden Çakır, "2020’de Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alacağımıza inanıyorum. Havuzumuzda, alttan yetişen birçok yıldız sporcumuz var. Hem Tokyo hem de sonrasındaki olimpiyatlarda kürsüyü hedefleyecek ciddi bir altyapımız olduğunu görüyoruz. Bu bizim için büyük avantaj." diye konuştu. - Eski sporcular çağrılacakBaşkan Çakır, sporcu havuzunu geniş tutmak adına branşla tanıştıktan sonra başarılı olduğu dalı seçerek modern pentatlondan uzaklaşan sporcuları da kazanmak istediklerini kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı yetenek taramaları sonucunda branşta başarılı olabileceği belirlenen çocukların da havuza ekleneceğini anlatan Çakır, "Branşın yoğun antrenman temposu nedeniyle bazı sporcular başarılı oldukları tek dala yönelmiş. Atıcılıkta iyi olduğu için bu alana ya da koşu, atletizm, eskrimde iyi olanlar eskrime... Bu arkadaşlarımız arasından da yeniden kazanacaklarımız olacaktır." ifadelerini kullandı. - "Yolumuzun çok uzun olduğunu gördük"Çakır, modern pentatlon branşının spor insanları arasında bile çok fazla bilinmediğini aktardı.Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı'nın gündeme gelmesinin ardından tebrik etmek için telefonla arayanlar arasında kendince bir anket yaptığını dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:"Aday olduğumu öğrendiklerinde ve başkan seçildiğimde tebrik etmek için beni arayan arkadaşlar arasında kendimce bir anket yaptım. Çoğu spor sektöründe çalışan insanlar. Buna rağmen mesela modern pentatlonun 5 branşını tam olarak sayabilen çok fazla insan çıkmadı. Yolumuzun çok uzun olduğunu gördük."