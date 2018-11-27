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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yelken: TYF Atatürk Kupası - MUĞLA

Yelken: TYF Atatürk Kupası - MUĞLA

- Yarışa katılan sporcular - Yarışlardan detaylar - Yelkenleri devrilip suya düşen sporculardan detaylar - Sporcularla röportaj - TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük ile röportajMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yapılan Atatürk Kupası Yelken Yarışları'nda 20 kulüpten 191 sporcu mücadele ediyor.Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen organizasyonda, geçen hafta optimist ve laser sınıfının ardından bu hafta 420, 470 ve rüzgar sörfünde RS:X, Techno 293 ve RS:One kategorilerinde yarışlar yapılıyor.Yalıkavak açıklarında başlayan yarışlarda, rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 40 kilometreye ulaşması nedeniyle sporcular dalgalarla da mücadele etti. Bazı sporcular, yelkenlerinin devrilmesi sonucu suya düşerek zor anlar yaşadı.TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona yoğun katılım olduğunu belirterek, yarışların başarılı geçtiğini söyledi.

Yarışlar, 1 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Yarış Muhabir Optimist Rüzgar Sörfü Gori 

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