Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - MUĞLA
- Deneme yarışlarından detay görüntüler - Korteje katılan sporculardan detaylar - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Baran Akcan'ın konuşması - Halk oyunları gösterisiYelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Organizasyon, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı. Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katılıyor.Organizasyon kapsamında Marina Çarşısı'ndan başlayan kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bando takımı burada konser verirken, Karya Çiçekleri Kulübü halk oyunu ekibi gösteri sundu.Etkinliğin ilk gününde deneme yarışları gerçekleştirildi. 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, 9 Mart'ta sona erecek.
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