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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası - MUĞLA

Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası - MUĞLA

- Göcek Mahallesi açıkları - Yelkenli yatların mücadelesi - Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan'ın konuşmasıYelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası - Organizasyon, 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin katılımı ile başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası'nda yelkenli yatların mücadelesi başladı.
Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D - Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkenci katıldı.
Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, yaklaşık dört saat uygun rüzgarın oluşmasını bekledi. Uygun rüzgarın oluşmasının ardından sınıflarına göre yelkenciler, "D - Resort Kupası" için kıyasıya yarıştı.Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Yatçıların Göcek'i ve etkinliği sevdiğini dile getiren Ugan, kasımda turizm sezonunun birçok yerde bittiği dönemde yatçıları Fethiye Körfezi'nde, Göcek'te ağırlamaktan ve turizme değer katmaktan mutlu olduklarını kaydetti.
Yarışlar, 9 Kasım'da sona erecek.

Yarış Turizm Sezonu Basın Mensupları 

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