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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yatlar 13’ncü kez Türk-Yunan dostluğuna yelken açtı - MUĞLA

Yatlar 13’ncü kez Türk-Yunan dostluğuna yelken açtı - MUĞLA

- Yelken yarışlardan detaylarYatlar 13’ncü kez Türk - Yunan dostluğuna yelken açtı - 13. Uluslararası Channel Regatta 2018 Rodos - Marmaris Yelkenli Yat Yarışları tamamlandıMUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 13. Uluslararası Channel Regatta 2018 Rodos - Marmaris Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.Yarışlara Yunanistan'dan 9, Türkiye'den 5 ve Rusya'dan 1 olmak üzere 15 yat ile 110 sporcu katıldı.
3 gün süren yarışlar, koy içinde tamamlandı.MIYC Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları hem bayramda, hem yağmur altında hem de rüzgarlı havada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalaycı, Rodos ve Marmarisli yelkenciler arasında dostluğu pekiştirmek için başlatılan yarışları bir yıl Rodos’ta, bir sonraki yıl da Marmaris'te olmak üzere dönüşümlü yaptıklarını belirtti.
Türk - Yunan dostluğu için 13. kez yelkenlerini açtıklarını aktaran Kalaycı, "9 Yunanistan, bir de Rus tekne misafirimiz olmak üzere 15 tekne yarıştı. 3 gün boyunca 4 yarış yaptık. İlk gün iki yarış yaptık. İkinci gün coğrafi rota yaptık. İkinci gün yağmurda yarıştık, ıslandık ama herkes keyif aldı. Son gün de kısa rota yaparak yarışları tamamladık. Hakem heyetinde de Yunanlı misafirimiz vardı. Biz gelecek yıl Rodos’a misafir olacağız." diye konuştu.

Yarış İsaf Muhabir Nani 

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