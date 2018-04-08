Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'ndan rekor çıktı

-Ödül töreni



- - Erkeklerde Ethiyopya'lı Amdework Walelegn, kadınlarda Ethiyopya'lı Ababel Yeshaneh kazandı- Hayatını kaybeden geçen yılın şampiyonu Ismail Juma için plaket verildi İSTANBUL



- Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu. Erkeklerde Ethiyopya'lı atlet Amdework Walelegn, kadınlarda yine Ethiyopya'lı atlet Ababel Yeshaneh kazanan isimler oldu. Walelegn'in 59 dakika 50 saniyelik zamanlaması, Türkiye sınırları içinde bugüne kadar koşulan en iyi yarı maraton derecesi oldu. Geçen yıl yarışı kazanan ancak motorsiklet kazasında hayatını kaybeden Ismail Juma için plaket verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve dünyanın en iyi 11 yarı maratonundan birisi olarak 'Altın kategori'de koşulan Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu. Erkeklerde Ethiyopya'lı atlet Amdework Walelegn, 59 dakika 50 saniyelik dereceyle yarışı ilk bitiren isim olurken, bu derece aynı zamanda Türkiye sınırları içerisinde yapılan tüm yarı maratonlarda koşulan en iyi derece olarak dikkat çekti. Erkeklerde ikinci 1 saat 7 saliselik derecesiyle Ethiyopya'lı Asefa Tefera olurken, Türk koşucu Kaan Özbilen, 1 saat 8 saliselik derecesiyle 3. oldu. Kadınlar kategorisinde yine ilk 2 sırayı Ethiyopya'lı atletler aldı. Ababel Yesnaneh1 saat 6 saniye 22 saliselik derecesiyle yarışı ilk bitiren isim olurken, Yesnaneh'i, 1 saat 7 saniyelik derecesiyle vatandaşı Roza Dereje takip etti. Kenyalı Diana Chemtai Kipyokei 1 saat 7 saniye 55 saliselik derecesiyle 3. oldu. Ismail Juma için plaket verildi Geçtiğimiz yıl yapılan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nu 1 saat 9 saliselik derecesiyle ilk sırada tamamlayan, kasım ayında ülkesinde geçirdiği motorsiklet kazasında hayatını kaybeden Tanzanyalı atlet Ismail Juma için takım arkadaşına plaket verildi.

Juma'nın plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi. Juma için verilen plaketin ardından ödül törenine geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, kazanan isimlere madalya ve ödüllerini takdim etti. Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, 50'yi aşkın ülkeden 8 bin çipli sporcuyla gerçekleşti. Engin Aksoy: "İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz" Tüm spor dallarına önem vermekle beraber maraton gibi geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz. Maratonların İstanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel etkinlikler olduğuna inanıyoruz. Maraton sponsorluklarımız, aynı zamanda halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etme misyonumuza da hizmet ediyor. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl beşinci kez sponsor olduk. Binlerce sporcumuz, İstanbul’un en güzel noktalarından biri olan Tarihi Yarımada’da koşarken, hem yarı maratonun uluslararası tanınırlığına pozitif katkıda bulundu, hem de sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Vodafone olarak, spora bakışımızı mükemmel yansıttığı ve Vodafone değerleriyle örtüştüğü için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu destekliyoruz."

