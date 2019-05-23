Van, 2. Lig için kenetlendi

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- Van halkı, TFF 3. Lig play-off final maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Van Büyükşehir Belediyespor için kenetlendi. Van Büyükşehir Belediyespor taraftarları, Esenler Erokspor ile yarın karşılaşacak olan takımlarını desteklemek için Ankara’ya hareket etti. Eski Emniyet Kavşağı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, tezahüratlarda bulundu. Yarın saat 16.00’da oynanacak olan maçta Van Büyükşehir Belediyespor'un galip geleceğine yürekten inandıklarını ifade eden taraftarlar, “Bizler, kentteki kurumlar, STK’lar, iş adamları, belediye başkanları ve halk olarak takımımıza güveniyoruz ve bu anlamda galibiyet için kenetlendik. İnşallah yarınki maçı alıp 10 yıldır özlemini çektiğimiz 2. Lig’e çıkacağız. Bu kapsamda takımımızı desteklemek için Ankara’ya gideceğiz. Orada maçı alıp Van’a hediye edeceğiz. Umudumuz Van Büyükşehir Belediyespor'un son haftalarda oynadığı güzel futbolu orada da sergilemesidir. Bizler tüm Van halkı olarak takımımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Ellerinde Van Büyükşehir Belediyespor bayrakları ile tezahürat yapan taraftarlar, daha sonra kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek Ankara’ya hareket ettiler.

