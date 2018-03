Vali Kaymak’tan Samsunsporlu futbolculara moral

-Besim Durmuş'un konuşması

-Futbolculara başarı dilenmesi

-Toplu fotoğraf

-Antrenmandan detay



- - Samsun Valisi Osman Kaymak:- “Ders alacağız, geçmişe takılıp, Karadeniz’de gemiler batmış gibi davranmayacağız”- “30 bin kişilik stada 5 bin kişi gelince seviniyoruz” SAMSUN



- Samsun Valisi Osman Kaymak, küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'a 2-1 mağlup olan Samsunsporlu futbolculara moral vererek, bundan sonraki maçlarda galibiyet sözü aldı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Boluspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Spor Tesisleri'nde devam etti. Gaziantepspor’a yenilmenin üzüntüsünü üstlerinden atmaya çalışan kırmızı-beyazlılara Samsun Valisi Osman Kaymak moral ziyaretinde bulundu. Futbolculardan yenildikleri maçı unutmasını isteyen Vali Kaymak, kalan maçlar için de galibiyet sözü aldı. “Ders alacağız, geçmişe takılıp, Karadeniz’de gemiler batmış gibi davranmayacağız” Alınan mağlubiyetin biran önce unutulması gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Gaziantepspor maçının sonucu hepimizi üzdü. Her zaman söylüyoruz. Siz görevinizi en iyi şekilde yapacaksınız sonucu takdir etmek Allah’ın işi. Kötü bir şeydi ama hayat devam ediyor. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Önümüze bakacağız. Bu şehir sizden çok şey bekliyor. Bizler, tüm Samsun olarak Samsunspor’un küme düşmesini değil, Süper Lig’e çıkmasını hedefliyoruz. Bu hedef için de beraber çalışmamız lazım. Çok güçlü bir takımız. Samsunspor çok büyük bir takım. Zaman zaman, ‘oyuncular bu kulübü hak ediyor mu, bu büyüklüğü dolduruyor mu?’ sözleri söyleniyor. Kadroda bulunan oyuncularımız çok kaliteli ve iyi oyuncular. Milletin sizlere karşı güveni yüksek. Her biriniz hakkında çok güzel geri dönüşler var. ‘Bu çocuklar böyle değil, daha iyisini yaparlar’ deniyor. Yabancı oyuncularımız, yerli oyuncularımız ve yeni katılan genç oyuncularımızın bundan daha fazlasını yapacağını umuyorlar. Siz, sezon başında play-off oynayacak bir takımdınız. Size, spor kamuoyunun bakış açısı bu. Play-off oynayıp, Süper Lig’e çıkacak güçte bir takımsınız. Tabii, arkadaşlarınızın bir kısmı takımdan ayrıldı. Biz Elazığ gibi takımı yendik, lider Rizespor ile berabere kaldık. Güçlü takımları yenebiliyoruz, güçsüz takımlara da yenilebiliyoruz. Demek ki bu da sporun doğasında var. İnsanın farkı hatalardan ders almasıdır. Ders alacağız, geçmişe takılıp, Karadeniz’de gemiler batmış gibi davranmayacağız. Mücadelenize devam edin. Sizlere güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte Gaziantepspor’u 3-0 yenmiş gibi moralli bir şekilde çalışmalarınıza devam edeceğiz” dedi.

“30 bin kişilik stada 5 bin kişi gelince seviniyoruz” Taraftarlara da seslenen Vali Kaymak, “Samsunspor taraftarlarına da sesleniyorum. Her şehrin zor günleri vardır. Samsunspor zor günler yaşıyorsa seyirci olmayalım. Samsunlular, gelin stadımızı doldurun. 30 bin kişilik stadımız var, 5 bin kişi gelince seviniyoruz. En az 10 bin kişi dolsun. 12. kişi olarak taraftarı söylerler. Futbolcu kardeşlerimiz de taraftarlar maça ilgi gösterince bunun gücünü görüyor. Arkanızda sizi destekleyen taraftarlar varsa, oyuncular da daha güzel oynuyorlar. Kimse desteklemezse oyuncuların ayakları gitmez. Bu anlamda Samsunlular da Pazar günkü maçta stadı doldurup, Samsunspor’a destek olsunlar. Samsunspor’un tekrar hedefine ilerlemesini istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından söz alan Teknik Direktör Besim Durmuş, böyle bir kazanın bir daha yaşanmayacağının sözünü vererek, Boluspor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.



Vali Kaymak, yaptığı konuşmanın ardından futbolculara tek tek başarılar dileyip uyarılarda bulundu.