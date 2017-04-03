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3 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Şenol Güneş'in açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Ümit Özat Gençlerbirliği Beyaz Futbol Şenol Güneş 


Beyaz Futbol yayınına bağlanan Ümit Özat ' İstanbul'un büyüsü Şenol hocayı bozmuş. Gerekirse bundan sonra elini öpmeyiz' diye konuştu.

'İSTANBUL'UN BÜYÜSÜ BOZMUŞ'

Şenol Güneş'i bozulmakla suçlayan Özat ' Maç sonunda ben adam gibi bir açıklama yaptım. Şenol hoca beni milli takıma alan hocamdır, gerekirse elini öperim dedi. Herhalde İstanbul'un büyüsü galiba Şenol hocayı bozmuş. 80 yaşında İstanbul'a gelince bozulmamak mümkün değil.' dedi.

'EZİKLİK BELİRTİSİ'

Kendisinin medya malzemesi yapıldığı ifade eden Özat 'Galiba benim cüssemden espiri yaptı. İşte bu cüsseyle benim yanıma geldi. Benim elimi öpmeye geldi galiba diye ama merak etmesin gerekir onun elini öpmem. Ben el öpmeyi anamdan babamdan öğrendim, terbiyeden yaptım. Ama sen kalkıp bunu bir medya malzemesi yapıyorsan, o kendisinin İstanbul'un büyüsüne kapıldığının bir resmidir. Yani ezikliğinin belirtisidir. Hiç kusura bakmasın. Gerekirse elini de öpmeyiz bundan sonra.' ifadelerini kullandı.
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