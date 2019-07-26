Ümit Özat: 'Lige en hazır şekilde gireceğiz' - ADANA
Ümit Özat: "Lige en hazır şekilde gireceğiz" - ADANA - Adana Demirspor antrenmanı - Teknik direktör Ümit Özat'ın açıklaması"Lige en hazır şekilde gireceğiz" - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: - "Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncular iyi gidiyor"ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Lige en hazır şekilde gireceğiz." dedi. Özat, mavi - lacivertlilerin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'da, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, transfer edilen kaleci Emrullah Şalk'ın aralarına katıldığını söyledi.
Çalışmaları kapsamında 3 - 4 hazırlık maçı daha oynayacaklarını ifade eden Özat, şöyle konuştu:"Aramızdan kiralık olarak gidecek genç kardeşlerimiz var. Onları, hazır duruma gelecekleri yerlere göndermeyi düşünüyoruz. Saha zemini dışında gerek otel imkanları gerek oynadığımız takımlar olsun her şey çok iyi. Hazırlık maçlarındaki skorlara çok takılmıyorum. Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek.Hazırlık müsabakalarında bütün maçları kaybedebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncular iyi gidiyorlar. Lig başlayana kadar en hazır hale geleceğiz."Özat, transfer çalışamalarına değinerek, "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Özellikle Süper Lig'deki takımların kampları bittikten sonra oradaki duruma göre 1 - 2 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Ama mevcut oyuncuları azalttıktan sonra katacağız. Hala 27 - 28 kişiyiz." diye konuştu. Transferi dün açıklanan ve ilk antrenmanına çıkan kaleci Emrullah Şalk da beklentileri karşılamak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. Emrullah, çok çalışıp, istenilen seviyeye ulaşıp kazanma alışkanlığı elde ederek uzun süren şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini aktardı.
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