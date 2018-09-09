Uluslararası satranç turnuvası başladı - MERSİN

- Mersin uluslararası satranç turnuvası açılışından görüntü - Turnuvada satranç oynayanlara detaylar - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın konuşması - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın konuşması Mersin 'de uluslararası satranç turnuvası başladı - Kentte bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası'na 10 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor - TSF Başkanı Gülkız Tulay:"Spor denince akla ilk olarak lisanslı sporcu sayısı geliyor. Türkiye'de 890 bin lisanslı sporcuyla tüm spor branşlarının önünde yer almaktayız"MERSİN (AA) - Mersin 'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 10 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Büyükşehir Belediyesi ve TSF iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın, Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan açılış törenindeki konuşmasında, bu tarz etkinliklerin satranç sporuna önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Tulay, TSF'nin geldiği noktanın önemine değinerek, "Spor denince akla ilk olarak lisanslı sporcu sayısı geliyor. Türkiye'de 890 bin lisanslı sporcuyla, tüm spor branşlarının önünde yer almaktayız. Uluslararası arenada mücadele eden sporcularımız katıldıkları her organizasyondan başarılar ve dereceler elde ederek dönüyor. Federasyon olarak 13 büyükusta ve 175 unvanlı sporcuya sahibiz." diye konuştu. Federasyona yapılan tüm desteklerin olumlu geri dönüşlerinin bulunduğunu anlatan Tulay, Mersin 'in satranç için örnek teşkil eden bir kent olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, tüm branşları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.Kentte birçok uluslararası organizasyona imza attıklarını belirten Kocamaz, "Bu tür organizasyonları gençlerimizi spora yönlendirmek, sokaklarda yaşanan olumsuz hadiselerden uzak tutmak ve uyuşturucu belasında korumak amacıyla düzenleniyoruz." dedi. Konuşmaların ardından, 10 ülkeden, aralarında görme engellilerin de olduğu yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuva başladı. Türkiye'nin yanı sıra, Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye ve Gürcistan adına mücadele eden sporcuların yer aldığı organizasyon, A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.Organizasyon sonunda başarılı olan sporculara toplam 51 bin 850 lira para ödülü verilecek.Turnuva, 15 Eylül'de oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.