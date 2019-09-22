Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları - KAYSERİ

Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları - KAYSERİ

- Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'ndan detay görüntüler Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları - Kayseri 'de üç gün süren, üç etaplı yarış tamamlandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları sona erdi.Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Velo Erciyes iş birliği ile düzenlenen yarışın üçüncü etabı, Kayseri Valiliği önünden başladı.
Sporcular, 152 kilometre boyunca pedal çevirerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önündeki bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas ve Irak'tan 100 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan toplamak için üç gün boyunca mücadele ettiği yarışların son etabında, birinciliği Onur Balkan elde ederken, Oğuzhan Tiryaki ikinci, Elçin Asadov ise üçüncü oldu.20 Eylül'de başlayan ilk etapta, 144 kilometre yol kateden yarışmacılar, dün de 133 kilometrelik parkurda yarışmıştı.

Yarış Dera 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı