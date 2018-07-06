Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu - KAYSERİ
- Koşu yapan sporculardan detaylar - Parkurdan detaylar - İlk etabın şampiyonu Ahmet Arslan'ın final çizgisini geçişiUluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu - Erciyes Dağı'nda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ve 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışlar start aldıKAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ve 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, "vertical kilometer" (VK) etabıyla başladı. Dört aşamadan oluşan dağ maratonunun ilk etabı olan "vertical kilometer" bölümünde sporcular, 2200 metre rakımlı Hisarcık Kapı bölgesinden başlayıp 3400 metre rakımlı Ottoman bölgesindeki bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmak için 4,5 kilometrelik etapta yarıştı.İlk etabın şampiyonu Ahmet Arslan, ikinci Pau Capell ve üçüncü Alper Dalkılıç oldu.Yarışmanın ikinci etabında ise "60K Erciyes Ultra Sky Trail", "25K Trail Run" ve "10K Hisarcık Tekirkapı" koşusu yarın yapılacak.