Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Uğur Tütüneker: “Hiçbir bölümde başarılı olamadık”

Uğur Tütüneker: “Hiçbir bölümde başarılı olamadık”

Uğur Tütüneker’in açıklamaları

- ADANA

Kışla Rektör 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 mağlup oldukları Menemenspor maçı sonrası, “Hiçbir bölümde başarılı olamadık. Orta geldi istediklerimiz oturmadı. Bugün hiçbir şey yapamadık” dedi.
Tütüneker, ligin 7. haftasında evinde 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, “Bu maçtan sonra ne konuşacağımızı söylemek zor. Hiçbir bölümde özellikle 3 maçtan sonra bu maçta beklemiyorduk, yapmak istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı canlanır gibi olduk ama yetmedi. Hakikaten kötü oynadık. Birinci bölüm, ikinci bölüm, çıkışlarımız, arkadaki kapanışlarımızı, yapmak istediklerimizi yapamadık. Rehavet söz konusu oldu mu bilmiyorum ama olabilir. Olamayabilir. Hiçbir bölümde başarılı olamadık. Orta geldi istediklerimiz oturmadı. Bugün hiçbir şey yapamadık” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Cimbom Bir Puana Razı OlduCimbom Bir Puana Razı Oldu
Fenerbahçe - Antalyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Antalyaspor Maçından Kareler
Galatasaray - Paris Saint-Germain Maçından KarelerGalatasaray - Paris Saint-Germain Maçından Kareler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı