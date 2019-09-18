Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uğur Çelikyay: “İnşallah Bursaspor’u Süper Lig’de göreceğiz”

Uğur Çelikyay: “İnşallah Bursaspor’u Süper Lig’de göreceğiz”

Uğur Çelikyay'ın açıklamaları

- (Özel haber)- Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay:- “Bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor” İSTANBUL

İhlas Görece Allah 


- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Muğlaspor ile eşleşen Bursaspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay, “Bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor. İnşallah Bursaspor’u Süper Lig’de göreceğiz” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Elemeleri’nde Muğlaspor ile eşleşen Bursaspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay, kurayı İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Kupada ve 1.Lig’de yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini belirten Çelikyay, “Güzel bir kura oldu. Yine deplasman çektim. Herkes için hayırlı olsun. Umarım bu turu da geçeriz. 1. Lig’de de üst sıralardayız. Buralara gelmek için çok mücadele ettik gerek yönetim gerekse hocalarımız ve futbolcularımız olarak. Şu an iyi gidiyoruz ve hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Türkiye’nin bütün takımlarının birtakım sancıları var. Bizim de ufak tefek sorunlarımız var. Ama bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor. İnşallah Bursaspor’u Süper Lig’de göreceğiz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı