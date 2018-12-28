Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi - İSTANBUL

- Naaşın camiye getirilmesi - Ufuk Sarıca'nın taziyeleri kabulü - Cenaze namazının kılınmasıİSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın dün vefat eden babası Aydın Sarıca, toprağa verildi. Aydın Sarıca'nın cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılındı.Cenaze töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, milli takımlar genel direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, milli basketbolcular Oğuz Savaş, Furkan Aldemir, Semih Erden, Erkan Veyseloğlu, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu ve merhumun ailesi hazır bulundu.Sarıca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.