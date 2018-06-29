Ufuk Sarıca: “Bu önemli galibiyet ilerisi için müthiş bir getiri sağlayacak”

-- Milli oyuncu Göksenin Köksal'ın açıklaması



- - “Ukrayna 3 tane ciddi hazırlık maçı yaparak geldi”- “Son periyodu kendi oyunumu oynayarak net bir galibiyet aldık”- Milli oyuncu Göksenin Köksal: “Farklı şekilde galip geldik” ANKARA



- Türkiye Başantrenörü Ufuk Sarıca, Ukrayna galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Takımımızı gençleştirdiğimiz zamanda aldığımız bu önemli galibiyet ilerisi için müthiş bir getiri sağlayacak” dedi.

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı, taraftarı önünde Ukrayna’yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 80-66 mağlup etti. Türkiye Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sarıca, ilk periyotta fazla top kaybettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Maça çok kötü başladık. Benim beklediğim bir başlangıçtı. Sadece beklemediğim bu kadar fazla top kaybı yapmaktı. Bu top kayıplarıyla potayı savunamadık ve çok hızlı geldiler. Attıkları üçlük sayılarla bir anda 15 sayı geriye düştük. 2. periyotta sahada müthiş enerji ve paylaşım vardı. Bu sefer biz üçlük atışları kullandık. Kısa sürede toparlanarak 11 sayı farkla devre arasına girdik. İkinci yarı 3. periyotta yine kötü oynadık ama burada baskıya karşı topu tutmaya çalıştık. Son periyotu kendi oyunumu oynayarak net bir galibiyet aldık.” "Bir sürü oyuncumuzun da maç eksiği bulunuyor" Hazırlanmış bir Ukrayna karşısında kazandıklarını söyleyen Sarıca, “Biz çok kısa bir sürede hazırlanabildik. Çok az bir zamanımız vardı. Bir sürü oyuncumuzun da maç eksiği bulunuyor. Ukrayna 3 tane ciddi hazırlık maçı yaparak geldi. Bizim tam bu takımımızı gençleştirdiğimiz zamanda aldığımız bu önemli galibiyet ilerisi için müthiş bir getiri sağlayacak” dedi.

Milli oyuncu Göksenin Köksal, maçı ardından şunları aktardı: “Ukrayna tehlikeli bir takım. Maçın başında basit top kayıplarından sayı yedik ve geriye düştük. Daha sonrasında çok iyi şekilde toparlayıp öne geçtik. İkinci yarı seyircinin de desteğiyle oyunun içine girdik. Farklı şekilde galip geldik.”

