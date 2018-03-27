'Türkiye'yi dünyada temsil eden bir takım oluşturacağız' - ANKARA
"Türkiye'yi dünyada temsil eden bir takım oluşturacağız" - ANKARA - Türk Telekomspor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu ile röportaj"Türkiye'yi dünyada temsil eden bir takım oluşturacağız" - Türk Telekomspor Kulübü Başkanı Kutlu: - "Türk Telekom, Süper Lig'de Ankara 'yı temsil etmeli. Bu amaçla yola çıktık" - "Şu anda ligde 5 maçımız kaldı. Bu maçların bir tanesini kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz" - "Bundan sonraki temel hedefimiz, Avrupa kupalarında yer alacak, hem kulübümüz hem de Türkiye adına ülkemizin bayrağını dalgalandıracak bir takım olarak yola devam etmek" - "Türk Telekom, Ankara kulübüdür ve Ankara 'da kalacak"ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Basketbol 1. Ligi lideri Türk Telekomspor'un kulüp başkanı Şükrü Kutlu, basketbolda önemli bir değere sahip olduklarını belirterek, "Türkiye'yi dünyada temsil eden bir takım oluşturacağız." dedi. Başkan Kutlu, Türk Telekom basketbol takımının şampiyonluk ve geleceğe yönelik hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Şükrü Kutlu, Türk Telekom'un 2 sezon önce Süper Lig'den düştüğünü hatırlatarak, "Sezon başında kendimize şampiyon olma ve Süper Lig'e yükselme hedefi koyduk. Bu amaçla iyi ve basketbolu seven arkadaşlardan bir yönetim kurulu oluşturdum ve lige çıkabilmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şu an Ankara 'yı temsil eden kulüp olmadığının altını çizen Kutlu, "Türk Telekom, Süper Lig'de Ankara 'yı temsil etmeli. Bu amaçla yola çıktık. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz, bizi lige çıkaracak bir antrenör bulma yolunda çaba sarf ettik. İyi de bir antrenör bulduk, sonrasında da bizi hedefimize taşıyacak, bunu samimi olarak isteyen, gayretli, düzgün ahlaklı bir takım oluşturduk. Hedefimize yaklaşırken, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, hocamıza ve takımda bulunan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kutlu, sezona her maçı kazanma parolasıyla çıktıklarını, ligde şu ana kadar oynadıkları 29 maçta da 27 galibiyet aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Her şey yapılır, gayret edilir ama sonunda kazanılamayabilir. Arkadaşlar, bizi gerçekten anladı ve kendilerini de motive etti. Kaybedilen 2 maçı da izledim ve mücadeleyi gördüm. Dolayısıyla bu bizim için bir sorun değil. Şu anda ligde 5 maçımız kaldı. Bu maçların bir tanesini kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz. Şampiyonlukta şu an bir engel gözükmüyor." - "Oyunuyla, kültürüyle, ahlakıyla örnek bir takım olacak"Başkan Şükrü Kutlu, takım kazandıkça kendilerine olan ilginin arttığını dile getirerek, çok daha önemli işlere imza atacaklarını söyledi.
Türk Telekom'un özellikle iç saha maçlarında değişik organizasyonlar yapmayı planladıklarını vurgulayan Kutlu, "Maçlarımızı eğlenceli hale getirmek, özellikle çalışanlarımızın stres attığı, keyif aldığı ve Türk Telekomlu olmaktan gurur duyduğu ortam oluşturacağız. Şampiyonluğumuz kesinleşmeden geleceğe dönük hedeflerimizi söyleyemem ama Türkiye'yi dünyada temsil eden bir takım oluşturacağız. Bundan sonraki temel hedefimiz, Avrupa kupalarında yer alacak, hem kulübümüz hem de Türkiye adına ülkemizin bayrağını dalgalandıracak bir takım olarak yola devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.Kutlu, Türk Telekom'un bugüne kadar Süper Lig'de şampiyonluk yaşamadığını ancak artık bunun konuşulması gerektiğine değinerek, şunları söyledi:"Şampiyonluk neden olmasın? Türk Telekom, Süper Lig'de olmalı ve şampiyonluğu düşünmeliyiz. Bunun önünde bir engel görmüyorum. Süper Lig'de çok köklü ve güçlü takımlar var. Biz de hedefimize bunu koyduk. Oyunuyla, kültürüyle, ahlakıyla örnek bir takım olacak. Bunu, adım adım Süper Lig şampiyonluğuna götüreceğiz." - "Türk Telekom Ankara 'da kalacak"Başkan Kutlu, basketbol takımının İstanbul'a taşınacağı yönünde konuşulanların asılsız olduğunu belirterek, "Türk Telekom, Ankara kulübüdür ve Ankara 'da kalacak." dedi. Takımın Ankara 'da kalmasının her açıdan öneminin olduğunu ifade eden Kutlu, "Tarihi burada kurulmuş, ne kazandıysa burada kazanmış bir takımız. Takımı İstanbul'a götürmeyi hiç düşünmedik. Biz, Ankara için değerliyiz, İstanbul'a ne gerek var." şeklinde görüş belirtti. Türk Telekom olarak özellikle amatör spora ve kulüplere destek verdiklerini, Türkiye genelinde 46 spor kulübü olduğunu vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:"Değişik illerde, değişik branşlarımız var. Bunlar devam edecek ama biz, profesyonel olarak basketbol dışında bir branş istemiyoruz. Şimdilik öyle bir planımız yok. Spor, maalesef Türk toplumuna uzak. Dünyada her çocuk, bebekliğinden başlayarak spora ilgi duyuyor. Önemli olan toplum bilincini oluşturmak. Çocuk gelsin, örneğin tenis oynasın, sevsin ve ömür boyu bu sporu yapsın. Bunlar arasından profesyonel oyuncu çıkarsa o da çıksın. Bu desteklerimiz sürecek ama profesyonel olarak basketbola alternatif bir düşüncemiz yok."