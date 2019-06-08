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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye ve Fransa maçın oynanacağı stada geldi

Türkiye ve Fransa maçın oynanacağı stada geldi

Taraftarlardan görüntü

Milli Takım Tezahür Tezahürat 

-Fransa Milli Takımı stada girişi
-Türkiye Milli Takımı stada girişi

- KONYA

- 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Konya'da karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve Fransa milli takımları, mücadelenin oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na giriş yaptı. 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fransa’yı konuk edecek. Saat 21.45’te başlayacak mücadele için ilk önce Fransa Milli Takımı, daha sonra ise A Milli Takım yoğun güvenlik önlemleriyle maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı. Takım otobüslerini taraftarlar da tezahüratlarla karşıladı. Öte yandan maç öncesinde Türkiye ve Fransa taraftarlarının yan yana fotoğraf çektirmesiyle renkli görüntüler de oluştu.
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