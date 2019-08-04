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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası - UŞAK

Türkiye Süpermoto Şampiyonası - UŞAK

- Türkiye Süpermoto Şampiyonası - Yarıştan detay görüntüler - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun konuşmasıTürkiye Süpermoto Şampiyonası - Şampiyonada üçüncü ayak yarışları Uşak 'ta yapıldı - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu: - "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi temsil edecek daha fazla sporcu ile dünya arenasında olacağız"UŞAK (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Yamaha R25 Cup 3. ayak yarışları Uşak 'ta yapıldı. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde sabah saatlerinde başlayan yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.Süpermoto A'da Ata Kahvecioğlu, Süpermoto B'de Ömer Utku Karpuz, Süpermoto S3'te Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Gençler 85 cc'de Mehmet Tuğrul, Süpermoto Minikler 65 cc'de Egehan Çalhan ve Yamaha R25 Cup'ta Fazıl Erçelik birinciliği elde etti.Yarışları AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da takip etti.Sofuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sporcular keşfetmek için başlatılan Yamaha R25 Cup'ı değerlendirdi. Sofuoğlu, şunları söyledi:'Türkiye Büyük Millet Meclisinde Spora Gönül Ver Projesi'ni başlatmıştık. Bu projeye Yamaha Motor Türkiye biz de varız demişti. Türkiye'nin her yerinden gençler seçelim ve herkesin katılabileceği bir kupa yapalım o kupada da gençleri yarıştıralım demiştik. Bu kupaya binlerce talep olmuştu. Bu talepler içerisinden çok emek vererek 13 sporcu seçtik. Bugün şampiyonanın 2. yarışı Uşak 'ta yapılıyor. İlk yarışta ben yurt dışındaydım katılamamıştım. Bu yarışa katıldım ve çocukları canlı izleme fırsatı buldum. Yapmış olduğumuz elemelerde de çocukları izlediğimde her birinde bir potansiyel vardı ama bugün kendilerini o kadar geliştirdiklerini gördüğümde inanın geleceğe yönelik ne kadar güzel adımlar attığımızdan emin oldum. Bu çocuklar inşallah ilerleyen yıllarda Türkiye'yi motor sporlarında dünya çapında temsil edecekler."Daha önce Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Rodi Pak gibi sporcuları Avrupa'ya gönderdiklerini hatırlatan Sofuoğlu, "Onların her biri kendi kategorilerinde başarılı sonuçlar alıyor. Dünya şampiyonluğuna ulaşmak öyle kolay değil. Onların da zamana ihtiyacı var. Onların arkasından gelecek olan sporculara da ihtiyacımız var. Yamaha Motor Türkiye markası ile bu yatırımı yaptık. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi temsil edecek daha fazla sporcu ile dünya arenasında olacağız. Ben bu sporcuları izlerken bugün gurur duydum keşke motorum, kaskım ve tulumum yanımda olsaydı ben de onlarla piste çıksaydım dedim." ifadelerini kullandı.

Yurt Dışı Motor Sporları Biz De Varız Motosikletçi Basın Mensupları 

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