Türkiye Süpermoto Şampiyonası - UŞAK

- Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'ndeki yarışlardan detaylar - Süpermoto Şampiyonasında kaza geçiren sporcuya müdahale edilmesi - Yarışmacıların pistte gösterilerinden detayTürkiye Süpermoto Şampiyonası - Uşak 'ta düzenlenen şampiyonanın 1. ayağı tamamlandıUŞAK (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde sabah saatlerinde başlayan yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.Yağışlı havaya rağmen akşam saatlerine kadar süren ve 41 sporcunun katıldığı yarışlarda Süpermoto A'da Yusuf Işık, Süpermoto B'de Bahattin Sofuoğlu, Süpermoto S3'de Emirhan Erkan, Süpermoto Gençler 85 cc'de Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Minikler 65 cc'de Baran Kocaman birinciliği elde etti.Yarışlara klasman dışı katılan ve en iyi pist derecesini elde eden Türkiye ve Avrupa Süpermoto ve Motokros Şampiyonu Asrın Rodi Pak yarışların ardından motoruyla gösteri yaptı.Ödül törenine katılan Uşak Valisi Salim Demir, tüm sporcuları kutlarken gelecek nesilleri daha fazla spora kazandırmak istediklerini söyledi.
Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak ise yarışların olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça çekişmeli geçtiğini ifade etti.