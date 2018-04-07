Türkiye Süpermoto Şampiyonası - UŞAK

- Türkiye Süpermoto Şampiyonası - Şampiyonadan görüntüler - Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak'ın konuşmasıTürkiye Süpermoto Şampiyonası - Organizasyonun Uşak 'ta düzenlenen 1. ayağı, sıralama turlarıyla başladıUŞAK (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak organizasyonu, Uşak 'ta sıralama turlarıyla başladı. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın sıralama turlarına 41 sporcu katıldı. Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc ile TMF GP sınıflarında sporcular, sıralama turlarında en iyi dereceyi almak için mücadele etti. Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süpermoto yarışlarının bir kez daha Uşak lı sporseverlerle buluştuğunu söyledi.
Toplam 41 sporcunun çeşitli kategorilerde yarıştığını ifade eden Pak, "Bugün sıralama turları ve antrenmanlar var. Yarın yarışlar yapılacak. Tüm Uşak halkını bu güzel organizasyona davet ediyoruz." diye konuştu.