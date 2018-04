Türkiye Oryantiring Şampiyonası Bolu’da başladı

-- Yarışmaya start verilmesi

-- Belediye başkanı röp

-- Federasyon başkanı röp



- BOLU



- Bolu’da organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 8 ülkeden 16 federasyon yetkilisi ve aralarında yabancılarında olduğu 2 bin 116 sporcu ile başladı.

Bolu’da Gençlik Spor Bakanlığı, Bolu Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası merkeze bağlı Avdan Köyü’nde başladı.

Harita ve pusula yardımıyla yön bulma ve parkuru tamamlamaya dayalı ‘doğada satranç’ olarak da anılan Oryantiring Şampiyonası’nda 16-55 yaş arası ve üzeri sporcular ile 14 yaş altı sporcular kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın ilk gününde organizasyonun olduğu alanı ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bolu, turizm kenti olacak, spor kenti olacak, sporun her branşının kamp merkezi olacak, sağlık ve üniversite kenti olacak. Çünkü Bolu’nun coğrafi yapısı buna müsait. Tabiatla iç içe olan sporlarla da bizim iç içe olmamız lazım. Oryantiring Federasyonu Başkanımız ve ekibi Bolu’yu keşfettiler ve faaliyetlerine başladılar. Şu an ise Türkiye Şampiyonası’nı burada yapıyorlar. Burada 2 bin 200’e yakın sporcu var. Bu en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla Bolu oryantiringde sadece Türkiye’nin gündeminde değil Avrupa’nın da gündemine girecek bir hareket tarzı olacak” dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen 2 bin 116 sporcuyla rekor kırmanın keyfini yaşadıklarını ifade ederek, “bizim amacımız şu an bir Türkiye Şampiyonası yapmak değil. Önümüzdeki süreçte, bu Türkiye Şampiyonası sonrası tüm illere Bolu’nun çizilmiş olan haritalarını göstermek, ama onun ötesinde uluslararası boyuta, kamp boyutuna taşımak için tabiatın kalbi Bolu’da uluslararası kamp konseptini oryantiring branşında gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Üç gün boyunca sürecek olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda, 2’inci gün Seben, 3’üncü gün şehir merkezinde sporcular koşu ve tırmanma mücadelesi verecek.