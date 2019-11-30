Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son yarışı başladı

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- - Kahramanmaraş'taki son yarışlara 44 lisanslı 88 sporcu katıldı KAHRAMANMARAŞ



- Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı Kahramanmaraş’ta büyük bir heyecanla başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen Türkiye Off-Road yarışları, finali Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşiyor. 17 ilden ve 1 de yurt dışından gelen yarışmacıyla toplamda 88 sporcu kıyasıya mücadele edecek. İlk gün yarışmalara orman etabıyla başlanıldı. Türkiye şampiyonunun belirleneceği alana ekipler, idari ve teknik kontrolleri gerçekleştirip giriş yaptılar. Pazar günü alanda seyirci etabı gerçekleşecek. Aynı gün yarışmada özenle hazırlanan, seyir keyfi yüksek, heyecanlı parkurlarda sporcuların kıyasıya yapacakları mücadelede Türkiye şampiyonu belli olacak. Yarışmaya 44 lisanslı toplamda 88 sporcunun katıldığını söyleyen Kahramanlar Off-road kulüp başkanı Sercan Özçimen, “Altıncı ayak olan son yarışlarda araçlarımız start almaya başladı.

Yarın da Türkiye şampiyonu belli oluyor. 2 günlük etapta 62 kilometrelik yarış yarın sonuçlanacak. Yarışlarda 44 lisanslı toplamda 88 yarışmacı var” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları il temsilcisi Yunus Kaya ise, “Kahramanmaraş’ta Türkiye Off-Road yarışlarının 6’ıncı ayağı yarışlarının belirleneceği bir gün. Tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mahalli yarışlarda şampiyon olduğunu söyleyen Pilot Kemal Arıcan, Biz mahallede Akdeniz Off-Road şampiyonu olmuştuk. İlk ulusal yarışımız ve kendimizi denemek için geldik. Normal de yarın mahalli yarışımız da var yarın ve ikisinin aynı anda denk gelmesi çok güzel olmuş” diye konuştu.

Kadın olarak yarışlara katılan Pilot Yasemin Biber Toker ise, “Yarışların son ayağındayız ve hava yağışlı. Parkur bizi zorlayacak ve arabalar kayacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl olması nedeniyle yarışlara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'de katıldı.

Off-Road Kurul Başkanı Metin Yılmaz da yarışlarda hazır bulundu.



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