Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası - ANTALYA
- Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası - Sporcuların mücadelesinden detaylar - Hakemlerden detay - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın açıklamaları - Bir sporcunun ağlaması Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası - Antalya 'da düzenlenen organizasyon devam ediyorANTALYA (AA) - Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda ikinci gün mücadeleleri sürüyor. Antalya Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyona, 61 ilden 3 bini aşkın sporcu katılıyor.2005 ile 2012 yılları arası doğumlu sporcuların yarıştığı şampiyonada, 48 kumite, 22 kata dalında madalya dağıtılacak.Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, minikler ve yıldızlarda en yüksek katılımlı organizasyonlardan birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.
Delihasan, organizasyonda karate altyapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulduklarını vurguladı. Antalya 'da geleceğin dünya ve Avrupa şampiyonlarının tatamiye çıktığını ifade eden Delihasan, karatede yeni yıldız adaylarının mücadelesine tanıklık ettiklerini kaydetti. Organizasyon, 17 Mart'ta sona erecek.
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