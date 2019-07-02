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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı - ERZURUM

Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı - ERZURUM



: - Türkiye Kick Boks Şampiyonası - Açılış seremonisinden detaylar - Federasyon Başkanının konuşması - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması - Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması - Müsabakalardan görüntüTürkiye Kick Boks Şampiyonası başladı - Erzurum 'da düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 4 bin sporcu katılıyor - Vali Okay Memiş:"Kadim şehir Erzurum ; kültür, turizm ve her yönüyle son derece donanımlıdır, bu tür organizasyonlar için de donanımlı ve hazırlıklıyız"ERZURUM (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonunca Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bu kentte düzenlenen ve 81 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Erzurum 'da düzenlenmesi dolayısıyla federasyon yetkililerine teşekkür etti. Erzurum 'un bu organizasyon için çok doğru tercih olduğunu belirten Memiş, şunları söyledi:"Temmuz ayında ülkenin diğer şehirleri yanıp kavrulurken Erzurum 'da doğal klimamız var. Kadim şehir Erzurum ; kültür, turizm ve her yönüyle son derece donanımlıdır, bu tür organizasyonlar için de donanımlı ve hazırlıklıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çok güzel tesisleri var." Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum 'un hemen hemen tüm spor branşlarında yükselen değer olduğunu kaydederek, "Spor artık günümüzde evrensel değer ve herkesin konuştuğu ortak dil haline gelmiştir. Spor, ortak hedefleri olan ve birlikte karar alma amacına yönelik toplumda çeşitliliğe, sosyalleşmeye ve en önemlisi marka değerler oluşturmaya dönük en önemli faaliyettir. " diye konuştu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kıyıcı, organizasyon dolayısıyla geldikleri kentte çok güzel ağırlandıklarını anlattı.Çok önemli bir organizasyon düzenlediklerini dile getiren Kıyıcı, "Bu şampiyona, bu yıl yapılacak iki büyük şampiyonanın milli takımlarını belirlediğimiz şampiyonadır. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, ilk gün müsabakalarıyla başladı.
Kentte 7 gün sürecek organizasyon sonunda Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası ve Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na gidecek milli takımların aday kadroları belirlenecek.Programa Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Orhan Ayhan'ın yanı sıra Erzurum İl Jandarma Komutanı Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Milli Takım Şampiyon Esenli Yükselen Doğru Tercih 

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