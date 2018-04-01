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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Golf Turu - ANTALYA

Türkiye Golf Turu - ANTALYA

- Turnuvadan görüntülerNTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya 'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayak yarışları sona erdi.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 25 sporcu mücadele etti.Erkeklerde ferdi golfçu Hakan Yamaç 216 gross skorla birinci, Serik BGA'dan Ali Altuntaş 217 gross skorla ikinci, Taurus Golf Kulübünden Leon Açıkalın 220 gross skorla üçüncü oldu.Kadınlar kategorisinde ise İGGA Golf Kulübünden Begüm Yılmaz 238 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Serra Evrengil 241 gross skorla ikinci, National BGK'dan Petek Peker ise 253 gross skorla üçüncü sırayı aldı.Turnuvanın 6'ncı ayağı 13 - 15 Nisan'da Manavgat ilçesi Denizyaka Mahallesi Lykia Links Golf Kulübünde oynanacak. Altıncı ayak sonundaki sıralamada ilk 3'e girecek erkek ve kadın sporcular, Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Yarış Dera Urus Kadın Sporcu Gori 

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