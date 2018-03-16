Türkiye Golf Turu - ANTALYA

- Turnuvadan görüntüler - Organizasyonun Antalya 'da başlayan 4. ayağında 27 sporcu mücadele ediyorANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya 'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9’u kadın 27 sporcu mücadele ediyor.Golf turunun 4. ayağı, 18 Mart Pazar günü sona erecek.Organizasyonun 5. ayağı 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilecek.Turun nisan ayında düzenlenecek 6. ayağının sonunda ise ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın sporcular, Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.