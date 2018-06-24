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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası başladı - ANTALYA

Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası başladı - ANTALYA

- Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Tunuvadan görüntülerTenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Turnuva, ana tablo ve eleme grubu müsabakaları başladıANTALYA (AA) - ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın ilk günü eleme ve ana tablo müsabakalarıyla başladı.
Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın ilk gününde ana tablo ve ana tabloya çıkma ikinci eleme müsabakaları yapıldı.Tek erkekler kategorisinde ana tabloda iki karşılaşma yapıldı. İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 2 - 0 yenen Gürcü Nikoloz Basilashvili ile Alman Florian Mayer’i 2 - 0 yenen Portekizli Joao Sousa ana tablonun ikinci turunda oynamaya hak kazandı.Günün diğer maçlarında eleme grubu maçları yapıldı. Eleme grubunda İspanyol Roberto Ortega - Olmedo'yu 2 - 0 yenen Japon Taro Daniel, Kazakistanlı Aleksandr Nedovyesov'u 2 - 1 yenen Slovenyalı Blaz Kavcic, Türkiye’den Ergi Kırkın'ı 2 - 0 yenen Slovak Filip Horansky ile Litvanyalı Laurynas Grigelis'i 2 - 1 yenen Rus Mikhail Youzhny ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.Turnuvaya yarın ana tablo birinci turunda tek erkeklerde 8 ve çiftlerde 3 karşılaşmayla devam edilecek.Turnuvanın seri başları Fransız Adrian Mannarino, Fransız Gael Monfils, İspanyol Fernando Verdasco ile Bosnalı Damir Dzumhur ilk turu maç yapmadan geçecek.Turnuva, 30 Haziran'daki final karşılaşmasıyla sona erecek.

Dera Gori 

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