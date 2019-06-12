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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası sürüyor

Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası sürüyor

Sporcuların nehirden inişi

Yarış Köpek Kamera Kadın Sporcu İtalya 

-Aksiyon kamerası
-Drone görüntüsü
-Yarışmalardan genel görüntü
-Yarışmaları takip eden izleyiciler
-Köpeğin izlemesi
-Sporcular ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

- TUNCELİ

- Türkiye’de ilk defa Tunceli’de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası bugünkü yarışlarla devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa yapılan Dünya Rafting Şampiyonası 20 ülkeden 600 sporcu ve 200 teknik heyet ile hakemin katılımıyla sürüyor. Munzur Çayı’nda düzenlenen yarışlar, bugün final müsabakaları ile devam etti.Erkek ve kadın sporcuların yer aldığı 5 kilometrelik nehir inişlerinde slalom yarışı yapıldı. Kıyasıya geçen müsabakalar hem heyecanlı hem de renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar nehir kıyısında yarışları izlerken en heyecanlı seyirci ise bir köpek oldu. Sevimli köpek, bazen oturarak bazen ise botları takip ederek yarışları izledi. Yarışmaya derece yapacaklarına inandıklarını belirten Türk takımının sporcusu Beyza Kaplan, "Çok güzel ve büyük bir organizasyon. Burada herkes çok büyük emek verdi. Bütün sporcular da çok yarıştı ve emek verdiler. Bir sürü ülkeden yarışmacılar var. Aynı şekilde Türk Milli Takımı da çok çalıştı. Burada çok iddialıyız. Mutlaka derece elde edeceğiz, buna inanıyorum. Kadın, erkek, MX hem de master takımından her şekilde derece elde edeceğimize inanıyorum" dedi.
İtalya’dan yarışa katılan bir başka sporcu Elodie Lumignon, "Her şey mükemmel. Buradayız, burada çok mutluyuz, organizasyon çok güzel. Tunceli çok güzel. Büyük bir organizasyon olduğu için burada bu yarışmaya katılmak da çok önemli” şeklinde konuştu.
Yarışmaya Şili'den katılan Valentina Soto ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemiz buraya çok uzak. Burada organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca misafirperverliğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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